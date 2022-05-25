Проректор РАНХиГС Марголин заявил о необходимости вернуть в вузы систему специалитета

На фото: Екатерина Палашина, выпускница факультета журналистики МГУ / Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

Обучение в магистратуре не проявило себя с положительной стороны и от болонской системы образования можно отказаться. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал доктор экономических наук, проректор РАНХиГС Андрей Марголин.

— Когда я учился в школе и в институте, у меня было 10 лет школьного обучения и 5 — специалитета. В общей сложности 15 лет. Сейчас 11 лет школы и 4 года бакалавриата. Получается равнозначно. Магистратура в этой ситуации провисает, и до конца не ясно, что полезного она дает. Человек, который в ходе бакалаврской программы проявил себя как потенциальный научный работник, по аналогии с бывшим советским специалитетом мог бы сразу идти в аспирантуру. Тот же, кто пойдет работать и будет повышать свою квалификацию, может это сделать в рамках программы профессиональной подготовки, — сказал он.

Эксперт заявил, что необходимо вернуть специалитет, но изменить срок обучения для гуманитарных специальностей.

— Я считаю, что есть смысл вернуться к специалитету. Однако для социально-гуманитарных наук не стоит делать пятилетнее обучение. Достаточно четырех лет подготовки. В наши дни информационные технологии на несопоставимо высоком уровне по сравнению с советским периодом, поэтому не нужно увеличивать срок обучения. А для технических специальностей, безусловно, необходимо учиться пять лет, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Марголин считает, что не стоит возвращать полностью советскую систему образования, так как мир сильно изменился. Нужна реформа образования с учетом современных особенностей обучения и большого количества новой информации.

24 мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что России следует отказаться от болонской системы образования и вернуться к своему варианту подготовки специалистов.