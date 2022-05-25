Ирина Безрукова высказалась о покинувших Россию артистах

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Актриса Ирина Безрукова прокомментировала отъезд из России ряда ее коллег после начала специальной операции по защите Донбасса.

Артистка отметила, что не хотела бы никого осуждать, так как у каждого человека свой выбор.

— Я хочу избежать пафосных слов, но есть такое понимание, когда люди женятся — и в горе, и в радости, — вспомнила известную поговорку Безрукова.

Актриса добавила, что с уважением относится к ситуациям, когда люди несут ответственность перед нуждающимися в них близкими или страной, в которой они проживают.

— Я уважаю выбор любого человека, но наиболее уважаемый мой выбор — это когда люди со своим, к примеру, больным супругом-инвалидом остаются и когда остаются со своей страной в самое непростое для нее время, — приводит слова звезды Пятый канал.

Ранее актер, режиссер и в прошлом православный священник Иван Охлобыстин объяснил, почему журналистке Ксении Собчак, которая уехала из России сразу после начала спецоперации на Украине, удалось избежать осуждения общественности в отличие от других звезд.