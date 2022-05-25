«Повторит судьбу Бузовой»: ведунья Полынь рассказала, найдет ли Ивлеева любовь на реалити-шоу

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Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева не найдет в новом любовном реалити-шоу будущего избранника. Свою судьбу она встретит вне проекта. Такое мнение высказала в беседе с «Вечерней Москвой» ведьма Алена Полынь.

Несмотря на громкий анонс проекта, ясновидящая Полынь не верит в то, что знаменитой теледиве удастся найти своего любимого в новом шоу:

— История с кастингом — это история самопиара, потому что Настя достаточно узнаваемая личность, у нее хватает поклонников. И можно было заявить о своем женском одиночестве иными способами. Например, устроить в каком-нибудь глянце фотосессию с громкими заголовками о том, что она в поисках любимого. И тихой сапой найти себе избранника из множества тех, кто ее действительно боготворит.

А кастинг, по мнению Полынь, — это просто способ привлечь к себе внимание:

— Насте стоило бы дать клич в Сети или в журналах, и объявилось бы много парней, среди которых можно было бы выбрать себе партнера по жизни.

Но это не ее метод, так как многие зарубежные соцсети, которые приносили Ивлеевой доход, теперь запрещены в РФ. Она, убеждена Полынь, ищет новые способы заработать:

— Ольга Бузова в свое время тоже запустила аналогичный проект. И, конечно же, никого не выбрала среди претендентов. Потому что счастье свое на публике и в условиях жестких законов шоу-бизнеса сложно построить.

По словам Полынь, Ивлеева повторит судьбу Бузовой, не найдя себе любимого на проекте:

— На таких кастингах Настя себе в лучшем случае найдет какого-то альфонса, который благодаря ее известности просто получит свою волну популярности. Более того, Ивлеева с ее мужским характером абсолютно не создана для семьи. Она любит драйв и приключения, ей нужен по энергетике тоже такой же человек рядом, который будет разделять ее интересы. Семья, дети, быт — это не о Насте.

По словам московской ведьмы, Ивлеева найдет свою судьбу вне проекта и этот человек будет неизвестен публике.