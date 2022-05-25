«Давление со стороны Европы слабеет»: в какие страны Россия продает нефть

Фото: Depositphotos

Китай, Индия и другие государства Юго-Восточной Азии стали активнее закупать российскую нефть. Однако европейские страны также не спешат отказываться от нефти из РФ и, скорее всего, не откажутся от нее в ближайшее время. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эксперт отметил, что Россия в состоянии перенаправить поставки нефти, которая раньше продавалась в Европу. При этом пока такой необходимости нет, уверен он.

— Теоретически Китай может взять эти объемы. Индия часть объемов заберет, мы туда даже больше нарастили объемы, чем в Китай. Но, наверное, вопроса о полной замене не стоит: европейцы не могут никак принять запрет на российскую нефть. Плюс к тому даже неформальное «давление со стороны Европы ослабевает», как мы видим, — объяснил Юшков.

Специалист отметил, что также снижается первичная эмоциональная реакция об отказе от российской нефти самих европейских компаний. Если раньше считалось, что это имиджевые риски, то сейчас импортеры смелее берут российскую нефть, используя различные «серые» схемы.

Большой интерес к нефти из РФ проявляет Индия, заметил эксперт.

— Индия закупает много нефти, потому что мы ее продаем со скидкой. Они берут нефть для себя, но также перерабатывают и отправляют в Европу дизельное топливо. Индия стала довольно крупным импортером российской нефти, — рассказал Юшков.

По словам специалиста, Китай может еще больше увеличить объемы закупки нефти после того, как в стране закончится коронавирусный карантин. Даже если по какой-то причине это будет не российская нефть, увеличение спроса в Китае не даст Европе найти альтернативных поставщиков и вынудит снова обращаться к России, пояснил эксперт.

Некоторым другим государствам также выгодно покупать российскую нефть, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Даже ближневосточные страны, являющиеся экспортерами, берут российскую нефть для внутренних нужд, высвобождая свои объемы нефти. Российскую нефть они покупают со скидкой от рыночных цен примерно в 30 процентов. Естественно, они берут себе, перерабатывают, употребляют и высвобождают свои объемы, продавая их в Европу на 30 процентов дороже. Это приносит большие сверхприбыли, — рассказал эксперт.

Европа не решается ввести эмбарго в отношении российской нефти, подчеркнул Юшков. Даже если ограничения введут, речь пойдет о том, чтобы они заработали только с 2023 года. Может сыграть свою роль и начало автомобильного сезона: потребление нефти будет выше, а, значит, увеличится импорт, заметил собеседник «ВМ».

Также не обсуждается запрет на транспортировку российской нефти, уточнил специалист.

— Изначально в шестом пакете санкций это предполагалось, но даже США одернули европейцев и сказали, что это может привести к сокращению экспорта российской нефти. Из-за этого вся нефть в мире подорожает, а США и так страдают от высоких цен на топливо. У них от этого очень сильно разгоняется инфляция. Министр финансов США активно выступала за то, чтобы не было подобных санкций. И сейчас нецелесообразно европейцам даже обычное эмбарго вводить на российскую нефть, потому что это может поднять цены на всю нефть в мире, — подытожил Юшков.

Поставки российской нефти марки ESPO в Китай в мае выросли до рекордных 1,1 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg.

Аналитики компании Vortexa Ltd. отметили, что в мае в Китай из порта Находки направились 20 танкеров. Предполагается, что всего в мае будет отправлено 33 танкера с нефтью. При этом морской импорт в Китай в первом квартале 2022 года составлял только 750 тысяч баррелей в сутки против нынешних 1,1 миллиона.