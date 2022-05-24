Затронет половину земного шара: почему Россию не отключат от GPS

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Великобритания и США ищут альтернативу системе навигации GPS, поскольку Россия якобы может нарушить работу спутников, которые обеспечивают ее функционирование. Об этом в понедельник, 23 мая, написала британская газета The Times. Как рассказал «Вечерней Москве» главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, полное отключение России от GPS могло бы нанести ущерб другим странам. При этом точечно ухудшить сигнал GPS все-таки возможно.

По словам специалиста, спутники, работающие с GPS, напрямую связываются с приборами на Земле.

— GPS — спутниковая группировка, которая глобально охватывает весь земной шар. Спутники находятся на определенном расстоянии и посылают сигналы на Землю, а уже наши приборы принимают эти сигналы от разных спутников и определяют местоположение. По сути, GPS находится в наших смартфонах, навигационных приборах и так далее. Определение координат тоже происходит на Земле, — отметил собеседник «ВМ».

Отключение от GPS конкретной страны невозможно, подчеркнул эксперт. Если отключить спутники над территорией России, это затронет половину земного шара. Например, если спутник находится над Турцией, Россия также получает от него сигнал, пояснил Гусаров.

При этом можно повлиять на качество сигнала, однако против России бессмысленно применять такую тактику даже в условиях боевых действий, уточнил специалист.

— Можно ухудшить характеристики сигнала, снизив точность. Это делается и делалось раньше. Например, американцы применяли такую технологию в Ираке. Но непонятно, чего этим можно добиться в отношении России. Наши боевые системы не пользуются GPS — вместо нее задействуется ГЛОНАСС. На прифронтовой зоне можно искажать сигналы. Поскольку мы используем системы радиоэлектронной борьбы, противник не сможет пользоваться GPS. Мы же используем GPS только в гражданских целях: в навигаторах, в телефоне. Если предположить, что Россию отключат от GPS с целью изменения ситуации на фронте, то они ничего не достигнут и сами останутся слепыми, — объяснил собеседник «ВМ».

Российские самолеты используют GPS, но не зависят от нее, подчеркнул специалист: эта система только помогает пилотам при ориентировании. Причем GPS задействуется во время полета, тогда как при посадке самолет связывается с наземными навигационными системами в обход GPS, пояснил эксперт.

В мире не так много навигационных систем: европейская, американская, российская и китайская, перечислил Гусаров. При этом, как подчеркнул эксперт, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял о совместимости всех продаваемых в России смартфонов с системой ГЛОНАСС. Однако маловероятно, что к этому придется прибегнуть, заключил эксперт.