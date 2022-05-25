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Столичные оперативники задержали объявленного в межгосударственный розыск преступника

Елена Самойлова
Происшествия
Столичные оперативники задержали объявленного в межгосударственный розыск преступника
Фото: Пресс-служба Госдумы
Россия, Москва, улица Академика Виноградова Карта всех событий

Столичные оперативники задержали мужчину, который находился в межгосударственном розыске. Об этом в среду, 25 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в 2019 году в Краснодаре он похитил автомобиль БМВ и перевез его на территорию Армении по поддельным документам.

Общая сумма материального ущерба превысила 800 тысяч рублей.

По данному факту следствие МВД Республики Армения возбудило три уголовных дела: по статьям «Мошенничество», «Подделка, сбыт или использование документов, штампов, печатей, бланков, государственных номеров транспортных средств» и «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Однако злоумышленнику удалось покинуть страну, и с 2020 года 34-летний мужчина был объявлен в межгосударственный розыск.

Мужчину задержали в России в мае текущего года на улице Академика Виноградова. В ближайшее время столичные полицейские передадут его коллегам.

20 мая сообщалось, что криминальный авторитет экстрадирован из Египта в Россию.

международный розыск МВД Армения
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