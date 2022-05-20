Криминальный авторитет экстрадирован из Египта в Россию

Фото: Пресс-служба Госдумы

Из Египта экстрадирован обвиняемый в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Каира экстрадирован гражданин Грузии Давид Герлиани, обвиняемый в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии, — рассказала она.

Волк добавила, что с 2014 года по настоящее время фигурант обладает авторитетом в криминальном мире и сумел распространить свое влияние на отбывающих наказание в исправительных колоний в Смоленской области.

Также злоумышленник создал и возглавил преступную группу, участники которой в 2020 году вымогали 15 миллионов рублей у потерпевшего, угрожая ему физической расправой. Одного из соучастников удалось задержать, когда мужчина передавал ему часть требуемой суммы в размере 10 миллионов рублей.

В апреле 2021 года Герлиани заочно предъявили обвинение и арестовали. В июне того же года его объявили в международный розыск.

Фигуранта обнаружили и задержали в марте текущего года на территории Арабской Республики Египет.

— Сегодня он будет доставлен в Российскую Федерацию, — подчеркнула Волк.

17 апреля из Перу в Россию экстрадировали экс-главу ряда управляющих компаний. Он обвиняется в причинении особо крупного имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием и обмана.