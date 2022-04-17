Из Перу в Россию экстрадировали экс-главу ряда управляющих компаний

Фото: depositphotos

Бывшего руководителя нескольких управляющих компаний в России Дмитрия Пальмова экстрадировали из Перу. Он обвиняется в причинении особо крупного имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием и обмана, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Пальмов являлся единственным учредителем ряда управляющих компаний в Твери и отказывался исполнять финансовые обязательства перед поставщиком отопления. Поступившие ему средства за «коммуналку» он вывел на однодневные счета.

Волк сообщила, что в отношении гражданина России возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ. Пальмов скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск шесть лет назад. В январе 2020 года он был задержан в Перу. В воскресенье, 17 апреля, мужчина был передан российским правоохранителям.

В начале апреля российские власти экстрадировали из страны гражданина Венгрии, который на родине обвинялся в совершении разбойного нападения на родине. Он ограбил один из ювелирных магазинов в столице страны — Будапеште.