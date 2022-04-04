Россия экстрадировала гражданина Венгрии, обвиняемого в разбое на родине

Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Экстрадирован гражданин Венгрии, обвиняемый в совершении разбойного нападения на родине. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Сегодня сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России в международном аэропорту Внуково им. А. Н. Туполева передали представителям венгерских правоохранительных органов обвиняемого в совершении разбойного нападения на территории этого государства, — сказала представитель ведомства.

Волк также добавила, что, по версии компетентных органов Венгрии, он ограбил один из ювелирных магазинов в Будапеште. Уточняется, что он похитил украшения из золота на сумму более восьми тысяч евро, а также забрал из кассы около 1700 евро.

Кроме того, злоумышленник избил сотрудницу магазина. Это произошло в апреле 2017 года.

— По информации инициатора розыска, фигурант может быть причастен к двум нападениям на торговые точки в городе Будапеште, в результате которых было похищено порядка 2500 евро, — дополнила Волк.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в соответствии с уголовным кодексом Венгрии, а обвиняемый был объявлен в международный розыск.

В сентябре 2021 года мужчина был задержан в Москве. Вскоре обвиняемый был передан судебным органам Венгрии.

— Экстрадиция состоялась, — подтвердила представитель российского МВД.

29 марта стало известно о том, что перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти в аэропорту Внуково.