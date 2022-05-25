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Эксперт объяснил, к чему приведет эмбарго Европы на российскую нефть

Игорь Синельников
Лейла Алиева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
В мире
Эксперт объяснил, к чему приведет эмбарго Европы на российскую нефть
Фото: depositphotos

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил в разговоре с «Вечерней Москвой», к чему приведет запрет Европы на российскую нефть.

По словам Юшкова, Европа не решается ввести эмбарго против российской нефти, но даже если ограничения введут, то они начнут работать только с 2023 года. Кроме того, может сыграть свою роль и начало автомобильного сезона: потребление нефти будет выше, а значит, увеличится импорт.

Также не обсуждается запрет на транспортировку российской нефти.

— Изначально в шестом пакете санкций это предполагалось, но даже США одернули европейцев и сказали, что это может привести к сокращению экспорта российской нефти. Из-за этого вся нефть в мире подорожает, а США и так страдают от высоких цен на топливо, у них от этого очень сильно разгоняется инфляция, — отметила Юшков.

Эксперт также добавил, что в настоящее время нецелесообразно европейцам вводить даже обычное эмбарго на российскую нефть, так как это может поднять цены на всю нефть в мире.

До этого политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов рассказал, как Польша будет обеспечивать себя газом и последуют ли какие-то санкции за преждевременное расторжение соглашения.

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