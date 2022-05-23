«Долго не протянет»: где Польша будет покупать газ после разрыва соглашения с Россией

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Соглашение между РФ и Польшей о поставках российского газа было заключено Москвой и Варшавой в 1993 году. Действие договора истекает в конце 2022 года. Однако власти Польши сообщили о его досрочном разрыве. О том, как Польша будет обеспечивать себя газом и последуют ли какие-то санкции за преждевременное расторжение соглашения, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

По его мнению, Польша продолжит покупать российский газ, так как на сегодняшний день у нее нет альтернативных вариантов его получения:

— Несмотря на русофобские высказывания Польши о том, что ей не нужны ни российский газ, ни российская нефть, она продолжает покупать это сырье. В дальнейшем она будет тоже существовать в энергетическом плане благодаря России, просто немного изменится механизм поставок газа.

По словам спикера, Варшава будет получать российское голубое топливо реверсным способом через Германию:

— Сложившаяся ситуация лишний раз подтверждает, что без наших источников Европа долго не протянет. Просто Польша, как и прибалтийские страны, при любой удобной возможности любит высказать свою русофобскую позицию. Что примечательно, другие европейские страны так себя не ведут.

Михайлов подчеркнул, что преждевременный разрыв соглашения на поставку газа из РФ в нынешних условиях вряд ли повлечет для Польши какие-либо санкции:

— Все мировые институты работают против РФ, никто не будет исполнять ранее утвержденные международные договоренности в части энергетики, касающиеся России. Но Москва при желании может ввести свои санкции. Например, внедряя ограничения на дополнительный экспорт энергоресурсов в Германию, которой выпала судьба транзитера для стран, которые отказались напрямую сотрудничать с Москвой по газовому вопросу.

Мнимая независимость от России в энергетическом плане для Польши, как заметил спикер, влетит в копеечку, поскольку Берлин будет продавать ей газ из РФ не по дисконтной стоимости, а по рыночной.

При этом эксперт напомнил, что даже Украина, которая ранее неоднократно заявляла о своем нежелании покупать российский газ, продолжает это делать, поскольку иных полноценных источников не нашла.