«Действие бумеранга»: сможет ли Россия получить 100 миллиардов долларов за поставки газа в Европу

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Российская сторона может получить рекордные 100 миллиардов долларов за поставки газа в европейские страны в 2022 году на фоне резкого роста цен на энергоносители. Об этом сообщает французская газета Echos со ссылкой на данные аналитиков. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «Вечерней Москве», реальна ли такая прибыль и как это отразится на экономике страны.

По его словам, Россия действительно может рассчитывать на рекордную прибыль в этом году. Цена за газ продолжает расти и снижение не ожидается.

— Россия фактически не снизила поставки газа. Они успешно идут. Поскольку растет цена за газ, и ниже она не будет, то простые арифметические расчеты выводят нас на цифру 100 миллиардов долларов. Судя по всему, ситуация не изменится. Мы же понимаем, что потребление газа достаточно стабильно. Оно не снизится ниже определенного уровня, иначе потребители будут испытывать серьезные экономические и социальные трудности, — пояснил эксперт.

Беляев также отметил, что дальнейший рост цен на газ нецелесообразен. Теоретически, это возможно в определенные моменты, но для поставщиков и страны выгоднее разработать механизмы регулирования.

— Потребление упирается не только в физическую потребность, но и в платежеспособный спрос. На мой взгляд, цена на газ близка к пределу. Многие уже выступают за регулирование стоимости и за принятие компромиссных мер ценообразования. Я не исключаю всплески в определенных случаях, но средняя цена будет близка к сегодняшним показателям. Спотовая европейская цена уже дает отрицательные секты в виде разгона инфляции и торможения экономического развития, — подчеркнул аналитик.

Беляев предупредил, что искусственное увеличение цены может негативно отразиться на экономике России.

— Поставщикам тоже невыгодно, чтобы цена неконтролируемо росла. Добывающий комплекс задействован на производство определенного количества продукции. Он не должен простаивать, его нельзя консервировать. Тут вступают более глубокие регулирующие причины. Нужно учитывать взаимный интерес. Высокая цена ограничит спрос, а маленький спрос ограничит производство. А это уже другая серьезная проблема. Тут дело не только в остановке работы добывающих скважин. Компании получат свои деньги. Но если производство будет сокращено, то многие люди останутся без работы, без зарплаты. Получается действие бумеранга, которое надо обязательно учитывать, — рассказал специалист.

Беляев уверен в том, что Европа не откажется от российских природных ресурсов в ближайшие несколько лет. Иначе экономика стран будет испытывать шок, остановится производство многих жизненно важных товаров.

— Это искусственные построения. Европа не может отказаться от поставок российского газа ни при каких обстоятельствах. В ближайшие три года это невозможно. Они предпринимают какие-то усилия, но это не увенчается успехом. Газ, в отличие от нефти, завязан на очень жесткую систему снабжения — это или газопроводы, или поставки сжиженного газа. Европа не может потреблять газа меньше, чем она привыкла, — объяснил аналитик.

Беляев напомнил, что газ — это не только отопление и энергетика, но и газохимия. Данная отрасль производит жизненно необходимую продукцию, например, пластик и удобрения. В случае отказа европейских стран от российского газа, сфера встанет.

Получение 100 миллиардов долларов за продажу газа максимально благоприятно отразится на экономике страны. Эти деньги пойдут на развитие и улучшение нашей жизни, заключил собеседник «ВМ».