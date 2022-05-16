«До них дошло»: сработает ли новый план Европы по оплате российского газа

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План покупки российского газа, разработанный Еврокомиссией (ЕК), демонстрирует, что Россия и Евросоюз достигли компромисса в вопросе оплаты голубого топлива. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По данным агентства Bloomberg, ЕК подготовила план по оплате российского газа, который позволит выполнить условия Москвы, не нарушая введенные Европейским союзом (ЕС) санкции. Согласно этому плану, европейские компании могут открывать валютные счета в «Газпромбанке» (ГПБ) и совершать платежи в долларах или евро. После проведения платежей в указанных валютах они могут считать свои контрактные обязательства выполненными. При этом четкого указания о том, можно ли открывать покупателям рублевый счет в ГПБ, не дается.

Собеседник «ВМ» полагает, что описанный выше план — компромиссный вариант, устраивающий и Россию, и Евросоюз:

— Достигнут хороший компромисс. Попадающая в ГПБ валюта становится нам подконтрольна — это самое главное. А дальше банк может конвертировать ее в рубли и закрывать вторую часть сделки, считая, что газ оплачен. Таким образом, обе стороны удовлетворены: европейцы — поскольку они оплачивают и получают газ, не нарушая собственные законы, а мы — поскольку получаем деньги в полном объеме и без риска их потерять.

В агентстве уточнили, что предложенный ЕК план поддержали Германия, Франция, Италия и Венгрия, против него высказалась лишь Польша. Беляев считает, что странам, которые выражают несогласие с предложенной схемой оплаты, все равно придется на нее согласиться.

— По нефти европейцы еще могут как-то капризничать, а по газу нет. Хорошо, что найден компромиссный вариант. Это означает, что до них дошло. Тем более что схема уже была опробована на разовых сделках по газу, — заключил экономист.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты газа в рубли для «недружественных стран». Это сделано с целью отказа от расчетов в долларах и других иностранных валютах. Согласно документу, Россия будет считать отказ от транзакций в национальной валюте РФ неисполнением обязательств по контрактам с недружественными государствами.

На прошлой неделе сообщалось, что уже 20 компаний из ЕС открыли счета в «Газпромбанке» для оплаты газа в рублях. Еще 14 организаций запросили список документов, которые нужны для открытия счета.