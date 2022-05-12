Bloomberg: Уже 20 компаний из ЕС открыли счета в «Газпромбанке» для оплаты газа в рублях

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Десять европейских компаний открыли счета в «Газпромбанке», чтобы расплачиваться с российскими властями за газ в рублях. Об этом в четверг, 12 мая, пишет агентство Bloomberg.

Теперь количество юрлиц, которые готовы платить за российское топливо в рублях, увеличилось до 20.

По данным агентства, еще 14 организаций запросили список документов, которые нужны для открытия счета в российском банке, передает ТАСС.

10 мая стало известно, что германская газораспределительная компания Verbundnetz Gas (VNG) сообщила об одобрении перевода платежей в европейскую валюту в «Газпромбанк» для осуществления оплаты за российский газ. При этом VNG не стали комментировать слухи, связанные с возможным открытием двух счетов в российском банке — один для платежей в евро и один для конвертации в рубли.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях. Он добавил, что Россия будет выполнять контрактные соглашения.