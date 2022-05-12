Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Bloomberg: Уже 20 компаний из ЕС открыли счета в «Газпромбанке» для оплаты газа в рублях

Полина Долганова
В мире
Bloomberg: Уже 20 компаний из ЕС открыли счета в «Газпромбанке» для оплаты газа в рублях
Фото: Pixabay

Десять европейских компаний открыли счета в «Газпромбанке», чтобы расплачиваться с российскими властями за газ в рублях. Об этом в четверг, 12 мая, пишет агентство Bloomberg.

Теперь количество юрлиц, которые готовы платить за российское топливо в рублях, увеличилось до 20.

По данным агентства, еще 14 организаций запросили список документов, которые нужны для открытия счета в российском банке, передает ТАСС.

10 мая стало известно, что германская газораспределительная компания Verbundnetz Gas (VNG) сообщила об одобрении перевода платежей в европейскую валюту в «Газпромбанк» для осуществления оплаты за российский газ. При этом VNG не стали комментировать слухи, связанные с возможным открытием двух счетов в российском банке — один для платежей в евро и один для конвертации в рубли.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях. Он добавил, что Россия будет выполнять контрактные соглашения.

газоснабжение Рубль Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Выхода нет. Есть цель

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О «поуехавших» ни слова

Борис Рожин
Борис Рожин

Победу больше не отнимут

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Все мнения
О проекте