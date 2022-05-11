Эксперт назвал два основных сценария введения эмбарго на нефть из России

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Введение эмбарго на российскую нефть подразумевает два сценария развития — «жесткий и более мягкий». Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

— Если Евросоюз реализует наиболее «жесткий» вариант, то возникнет дефицит нефти в мировом масштабе примерно на два миллиона баррелей в сутки, — утверждает он.

По словам собеседника «ВМ», при таком исходе Европе придется конкурировать за нефть с Азией и прочими покупателями. Тогда начнется «ценовая война», что неизбежно приведет к повышению цен, отчего Россия как поставщик только выиграет.

Однако при «мягком» введении эмбарго ценовой войны не будет. Роста цен все равно стоит ожидать, но он будет носить лишь локальный характер, рассказал Фролов.

Эксперт также рассказал, почему для России выгодно введение эмбарго на нефть и как оно повлияет на бюджет РФ.

А директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с «ВМ» оценил возможный отказ ЕС от российской нефти. Эксперт полагает, что полное эмбарго на поставки нефти из России возможно, так как транспортировка нефти, в отличие от газа.

Очередное заявление об эмбарго на российскую нефть 4 мая сделала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, положение об отказе от импорта этого энергоносителя из России в страны ЕС включат в шестой пакет санкций.