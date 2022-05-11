Почему России выгодно нефтяное эмбарго

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Россия выиграет от нефтяного эмбарго Евросоюза (ЕС) вне зависимости от того, какой характер оно будет иметь — постепенный или моментальный. Это связано с неминуемым ростом цен на черное золото в случае запрета его импорта в Европу из России. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

На прошлой неделе в швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung появилась статья экономического обозревателя Геральда Хоспа «Почему Россия может выиграть от возможного нефтяного эмбарго ЕС». В ней утверждается, что поэтапное эмбарго на российскую нефть, которое руководство ЕС хочет включить в шестой пакет санкций, лишь «усилит выгоды для Москвы». По мнению автора, постепенное ограничение на поставки нефти приведет к росту цен, что позволит России заработать даже при снижении объемов экспорта в Европу.

В свою очередь собеседник «ВМ» полагает, что введение нефтяного эмбарго подразумевает два основных сценария. Эти сценарии связаны не со сроками запрета, а с его «жесткостью» — возможностью обхода.

— Если Евросоюз реализует наиболее жесткий вариант, то возникнет дефицит нефти в мировом масштабе примерно в два миллиона баррелей в сутки. В таком случае Европа начнет конкурировать за нефть с Азией и другими покупателями. Начнется ценовая война, которая неизбежно приведет к росту цен. Разумеется, Россия как поставщик нефти от этого выиграет, — объясняет Фролов.

В случае «мягкого» эмбарго ценовой войны не будет, при этом рост цен на нефть все равно произойдет, но будет носить локальный характер.

Кроме того, в последние 10 лет, как отмечает эксперт, Россия наращивает объем поставок нефти в Азию. В связи с этим доля ЕС в российском экспорте сырой нефти с 2012 года сократилась примерно с 70 до 47 процентов.

— На Европе свет клином не сошелся, — уверяет Фролов. — Для России ЕС — меньше половины экспорта сырой нефти. К тому же важно понимать, что никакие ограничения не смогут коснуться трубопроводных поставок. А значительная доля экспорта на азиатском направлении осуществляется по нефтепроводу Восточная Сибирь — Тихий океан. Так что при любом развитии событий (быстро произойдет эмбарго или нет) будет повышение цен и Россия все равно выиграет.

Россия направляет сверхдоходы от продажи энергоресурсов в Фонд национального благосостояния (ФНБ), который среди прочего накапливается на случай кризисов. Так что при росте цен на нефть в ФНБ пойдут дополнительные средства.

Кроме того, бюджет нашей страны также составляется с учетом цен на нефть. Повышение цены на топливо позволит закладывать в него больше средств.

— Бюджет учитывает курс валюты: важно, сколько нефть стоит в рублях, — поясняет Фролов. — Прогнозная цена была порядка 3300 рублей за баррель. Сейчас за баррель даже с учетом дисконта платится в два раза больше, чем предусмотрено бюджетом.