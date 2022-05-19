Топливный кошмар: почему методы США по сдерживанию цен на бензин не работают

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На протяжении нескольких недель в США дорожает моторное топливо. Цены на бензин и дизель продолжают бить рекорды даже на фоне принимаемых правительством мер по стабилизации. Происходящее в стране уже назвали «самым тяжелым энергетическим кризисом за последние 50 лет». О том, почему топливо в США дорожает, а борьба с ростом цен неэффективна, «Вечерней Москве» рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Для того чтобы понять природу топливного кризиса в Штатах, необходимо обратить внимание на факторы, формирующие конечную цену на бензин и дизель. Этих факторов, по словам эксперта, четыре: стоимость сырой нефти, налоги, затраты на нефтепереработку и затраты на дистрибуцию (логистика, зарплаты сотрудникам АЗС и прочие расходы, связанные с доведением продукта до конечного потребителя — прим. «ВМ»).

— Если отталкиваться от этих составляющих, то мы увидим, что основную долю в структуре ценообразования бензина и дизельного топлива на американских АЗС занимает сырая нефть. По оценке Управления энергетической информации США, в марте 2022 года в процентном соотношении к конечной цене сырая нефть занимала 59 процентов в стоимости галлона бензина и 49 процентов — дизеля, — пояснил собеседник «ВМ».

Именно по этой причине правительство США пытается снизить цены на моторное топливо через воздействие на нефтяную составляющую в цене конечной продукции.

Структура ценообразования моторного топлива в США, март 2022 // Источник: U.S. Energy Information Administration

Основная мера, призванная дать желаемый результат, — использование нефтяных резервов. Идея заключается в следующем: вбрасывание резервов на рынок повысит предложение сырой нефти — нефтеперерабатывающие заводы используют ее для производства моторного топлива — увеличенное предложение конечного продукта снизит его цену.

Однако описанная выше мера не работает. По мнению Фролова, это объясняется двумя причинами. Первая — параллельный рост спроса на топливо как в США, так и в мире. А рост спроса подстегивает и рост цен. Вторая — нежелание производителей резко наращивать производство из-за того, что падение цен на бензин и дизель ударит по их бизнесу, как это уже было в 2018 году.

Кроме того, руководство США подает нефтеперерабатывающей отрасли противоречивые сигналы, что вводит производителей в замешательство, отмечает эксперт:

— С одной стороны, правительство продвигает зеленую повестку и кричит: «Нам не нужны нефть и газ, наносящие вред экологии!» С другой — пытается стимулировать увеличение производства.

Фролов полагает, что снизить цены на бензин и дизель в США можно через регулирование налогов. Однако ресурс такого воздействия сильно ограничен, так как доля налогов в конечной стоимости не превышает 12 процентов.

— Налоги постоянная величина. Совсем отказаться от них Штаты не могут, но даже если попытаться их понизить или субсидировать отрасль, то цена за литр топлива на АЗС снизится максимум на 10–15 центов, — заключил собеседник «ВМ».

На этой неделе цена на бензин в США достигла очередного максимума — 4,483 доллара за галлон. Вместе с этим в стране повысилась стоимость газа до самого высокого показателя более чем за 10 лет. Это угрожает дальнейшим ростом инфляции и увеличением расходов простых американцев.