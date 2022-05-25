Диетолог рассказал, для кого окрошка может быть опасной

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Привычный для каждого россиянина летний холодный суп окрошка может оказаться весьма опасным для некоторых людей. Врач-диетолог Александр Андреев объяснил, кому следует воздержаться от окрошки.

— Окрошка повышает усвояемость поступающей пищи и стимулирует метаболизм. Тем не менее людям с расстройством ЖКТ лучше всего воздержаться от употребления этого блюда, — объяснил он.

Чтобы летний суп стал полезней, советует диетолог, стоит готовить окрошку на кефире или же на айране. Также не стоит добавлять в холодный суп слишком много картошки. Чересчур жирной колбасы в окрошке Андреев тоже посоветовал избегать, так как она увеличивает нагрузку на сосуды и сердце, передает издание Life.

До этого диетолог Наталья Лесникова рассказала, что популярная у россиян летом окрошка может быть совершенно не вредной для организма, если ее правильно приготовить. Среди наших сограждан, как известно, большой популярностью пользуется именно советская окрошка.

А в ней, как правило, квас, картофель, вареная колбаса и ветчина. Это было связано с доступностью и дешевизной данных продуктов в те далекие времена.