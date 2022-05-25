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Комфортная погода до плюс 19 градусов ожидается в Москве в выходные

Георгий Соланович

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Комфортная погода до плюс 19 градусов ожидается в Москве в выходные
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Комфортная погода до плюс 19 градусов с небольшим дождем ожидается в Москве в выходные, заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в среду, 25 мая.

— В выходные, я считаю, будет вполне комфортная погода. В течение суток и в субботу, и в воскресенье может местами приниматься небольшой кратковременный дождь. Ночь будет довольно теплая, минимальная температура в Москве порядка плюс 8–10 градусов, по области — от плюс 5 до плюс 10 градусов. Дневная температура в субботу плюс 15–17, по области — плюс 14–19, — уточнила Позднякова.

По ее словам, в воскресенье будет немного теплее, чем в субботу — от 17 до 19 градусов тепла. Ветер в выходные ожидается умеренный, погода будет постепенно приближаться к климатической норме, передает РИА Новости.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что май 2022 года войдет в десятку самых холодных весенних месяцев с 1879 года. Также он отметил, что в мае этого года температура в среднем на два градуса ниже обычных показателей.

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