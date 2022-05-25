В Госдуму внесли законопроект о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуме РФ предложили приравнивать к государственной измене переход на сторону противника в условиях военных действий. Об этом в среду, 25 мая, сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Новый законопроект предлагает внести уточнение в статью «Государственная измена» УК РФ. Если законопроект будет одобрен, то к госизмене будут относиться действия, которые связаны с переходом на сторону противника во время вооруженного конфликта, а также военных действий, ведущихся против России, уточняется в пояснительной записке.

За подобное будет предусматриваться тюремный срок до 20 лет.

25 марта сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска, который пытался продать украинским спецслужбам секретную информацию. Хабаровчанин анонимно обратился к украинской стороне через интернет и предложил передать секретные сведения за определенную сумму.

Уточняется, что злоумышленник пытался продать данные после начала спецоперации на территории Украины. Материалы могли быть использованы с целью реализации диверсий в России. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Госизмена».