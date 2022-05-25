Рабочий погиб при обрушении стены в Чертанове

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Россия, Москва, Чертановская улица Карта всех событий

Чертановский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту смерти рабочего в результате обрушения стены на строительном объекте. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Москве.

В СК уточнили, что пострадавший 1972 года рождения скончался 25 мая «при выполнении строительных работ коммерческой организацией на объекте» на Чертановской улице.

— В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. <...> Назначены необходимые судебные экспертизы, — говорится в сообщении в Telegram-канале СК.

27 апреля рабочий упал в шахту лифта с высоты 30-го этажа. Инцидент произошел в строящемся доме на Лобненской улице. В результате происшествия мужчина погиб.

По данному факту организована доследственная проверка. На месте происшествия в настоящее время работают следователи и криминалисты. В рамках проверки будет дана правовая оценка на предмет нарушения требований охраны труда.