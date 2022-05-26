Жилой дом архитектора Кокорина отремонтируют в Басманном районе Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

№11/2 на Садово-Черногрязской улице Карта всех событий

Сотрудники Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы в 2022 году отремонтируют жилой дом архитектора Виктора Кокорина на Садово-Черногрязской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ФКР в четверг, 26 мая.

— Был разработан уникальный проект капитального ремонта, который учитывает все особенности здания. Важно вернуть первозданный облик дому, а также все необходимые для безопасности и комфорта технические характеристики. <...> Мы проведем глубокое восстановление кирпичной кладки, укрепим все изношенные фрагменты. Также проведем расчистку, заделаем образовавшиеся за годы эксплуатации трещины и обработаем плоскости стен современным биозащитным раствором, — рассказал заместитель генерального директора ФКР Москвы Владимир Кожиченков.

Кроме того, специалисты покрасят дом, вернув ему изначальный исторический цвет, а также приведут в порядок крышу жилого здания. В пресс-службе ФКР подчеркнули, что проведение капитального ремонта увеличит эффективность эксплуатации постройки и сделает ее безопасной.

25 мая стартовал капитальный ремонт уникального дома, выполненного в постконструктивистском стиле и расположенного по адресу Ленинградское шоссе, дом 50.