Астрологи назвали три знака зодиака, которые не умеют любить других людей

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Астрологи перечислили знаки зодиака, которые не умеют любить.

На первом месте оказались Козероги. Представители этого знака зодиака считаются холодными и осторожными в общении с людьми. Нужно приложить большие усилия, чтобы Козероги признались кому-то в своих чувствах. Как утверждают эксперты, признаться в любви они не могут даже самим себе.

На втором месте — Близнецы. Представители этого знака ветреные, легки на подъем и измену.

Третью строчку занимают Тельцы. Их принято считать эгоистами, а в отношениях они чаще всего «тянут одеяло на себя» и «пьют силы» у своего партнера. Предполагается также, что Тельцы гораздо больше хотят получать любовь, а не отдавать ее, пишет газета «Московский комсомолец».

До этого астрологи перечислили три знака зодиака, представительницы которых обделены мужским вниманием. Так, Девы очень медленно развивают отношения, придерживаясь своего плана. Не все мужчины это выдерживают до конца, но о лучшей супруге, чем Дева, можно только мечтать. А женщины-Раки часто отвергают своих поклонников, но при этом страдают от одиночества.