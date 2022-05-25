Путь российских военнослужащих идет сквозь непрекращающийся огонь врага

Бойцы минометных расчетов народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям украинских националистов у поселка Нижнее / Фото: Виктор Антонюк / РИА НОВОСТИ

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

В Министерстве обороны России рассказали о новых примерах истинного героизма и военного искусства, показанных нашими военными в ходе спецоперации по денацификации Украины.

Женская храбрость

Ефрейтор Татьяна Парамонова служит в медицинском отряде воздушно-десантной дивизии и неоднократно оказывала помощь раненым бойцам и командирам. Во время боев за освобождение от украинских националистов одного из населенных пунктов военные натолкнулись на сильно укрепленную оборону противника. Оттуда враг вел шквальный огонь. Во время боя были ранены шестеро наших десантников, и каждого из них Татьяна, рискуя собой под плотным вражеским обстрелом, вытащила в безопасные укрытия. Девушка оказала первую помощь всем пострадавшим бойцам, а затем дотащила их к санитарной машине. Стабилизировав состояние раненых, Татьяна Парамонова поехала вместе с ними, чтобы лично проследить за самочувствием бойцов по дороге в полевой госпиталь. Благодаря действиям ефрейтора-медика все шестеро раненых были спасены.

Стойкость артиллериста

Капитан Сергей Сопляков командует подразделением артиллерии. Во время одного из боев его подчиненные должны были оказать огневую поддержку нашей армии. Сергей взял на себя работу передового артиллерийского корректировщика. Он выдвинулся на наблюдательный пункт для обеспечения точности наведения орудия таким образом, чтобы по мере продвижения наших частей их огонь попадал по позициям противника, но не задевал наступающие российские подразделения. Боевики киевского режима обнаружили позицию Сергея и устроили по ней артналет. Капитан был контужен, но остался в строю. Покинув опасную позицию, он продолжил корректировать огонь подчиненных с помощью беспилотника. В результате артиллеристы Соплякова смогли в контрбатарейной борьбе подавить позиции вражеской артиллерии и минометов.

Ответственность связиста

Младший сержант Камран Гасымов служит начальником радиостанции на командном пункте одной из группировок наших войск. В ходе боя с подразделениями украинских националистов радиостанция попала под артобстрел, и часть оборудования вышла из строя. Из-за этого была потеряна связь штаба с подразделением беспилотников. Наши передовые части могли остаться без артиллерийской поддержки или попасть под свой же огонь. Понимая всю опасность этой ситуации, Камран Гасымов лично отправился исправлять повреждения. Он выполнил ремонт станции под продолжавшимся обстрелом. От близкого взрыва снаряда младший сержант получил осколочное ранение руки, но завершил ремонт. В результате данные с беспилотников позволили группировке выиграть бой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной России:

— По информации от пленных украинских военнослужащих, сотрудники службы безопасности Украины с подачи западных кураторов подготовили провокации на зернохранилищах в городах Рубежное и Орехов для обвинения российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре. А в населенном пункте Просяная Днепропетровской области боевики-националисты заминировали «Просянский элеватор», который в ближайшее время планируют взорвать.