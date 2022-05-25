Три человека пострадали при пожаре в квартире в Москве

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Красный Казанец Карта всех событий

Три человека пострадали в результате пожара в квартире дома на улице Красный Казанец. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 25 мая.

По его словам, возгорание уже ликвидировали. Его площадь составила 15 квадратных метров.

До этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за пожара на Кунцевской улице. Около дома, в котором произошло возгорание, были обнаружены тела двух братьев с травмами, характерными при падении с высоты.

При вскрытии квартиры на 17-м этаже выяснилось, что мужчины заранее подвинули к двери холодильник, заблокировав тем самым вход. По факту обнаружения тел возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».