«Сухой» фонтан появится на территории спорткомплекса «Авангард»

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Перово Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства в рамках благоустройства территории спортивного комплекса «Авангард» приступили к устройству «сухого» фонтана. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— Украшением обновленной территории стадиона «Авангард» станет «сухой» фонтан общей площадью 350 квадратных метров из 150 струй с несколькими режимами работы. <...> В настоящее время выполнены работы по устройству фундамента основания фонтана и армированию стен чаш, начали заливку бетона, — отметил заммэра.

По его словам, светодинамический фонтанный комплекс расположится на главной аллее спортивного учреждения и будет состоять из одной круглой и двух прямоугольных частей. В ближайшее время начнутся работы по прокладке и подключению сетей водоснабжения и водоотведения. Под фонтаном специалисты оборудуют техническое помещение для насосов и серверной.

Территорию возле фонтанного комплекса благоустроят.

До этого Бирюков сообщил о старте работ по благоустройству Ленинского проспекта на участке от проезда Апакова до Университетского проспекта.