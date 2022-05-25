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Человек пострадал в результате ДТП с КамАЗом в Москве

Георгий Соланович
Происшествия
Человек пострадал в результате ДТП с КамАЗом в Москве
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, 2-й Южнопортовый проезд Карта всех событий

Грузовик КамАЗ перевернулся во 2-м Южнопортовом проезде на юго-востоке Москвы. В результате инцидента пострадал прохожий, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

ДТП случилось вечером в среду, 25 мая. По словам собеседника, пострадавший находится в тяжелом состоянии.

До этого сообщалось, что на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) на юге Москвы произошло ДТП. Участниками аварии стали несколько автомобилей. Инцидент случился в Гагаринском тоннеле.

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