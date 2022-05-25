Человек пострадал в результате ДТП с КамАЗом в Москве

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, 2-й Южнопортовый проезд Карта всех событий

Грузовик КамАЗ перевернулся во 2-м Южнопортовом проезде на юго-востоке Москвы. В результате инцидента пострадал прохожий, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

ДТП случилось вечером в среду, 25 мая. По словам собеседника, пострадавший находится в тяжелом состоянии.

До этого сообщалось, что на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) на юге Москвы произошло ДТП. Участниками аварии стали несколько автомобилей. Инцидент случился в Гагаринском тоннеле.