ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на ТТК

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Россия, Москва, Гагаринский тоннель Карта всех событий

На внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) на юге Москвы произошло ДПТ. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в среду, 25 мая.

Участниками аварии стали несколько автомобилей. Уточняется, что дорожная авария случилась в Гагаринском тоннеле. На место инцидента прибыли городские оперативные службы.

В результате ДТП движение по ТТК в сторону Чурской эстакады осуществляется по трем полосам из четырех, говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Накануне ДТП с участием трех автомобилей произошло в Клинском проезде на севере Москвы. В результате столкновения одно из транспортных средств перевернулось.

По данным пресс-службы ГИБДД по городу, на минувшей неделе, с 16 по 22 мая, в столице зарегистрировали 165 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Кроме того, ранения получили 184 человека, в их числе 23 несовершеннолетних. Самым распространенным видом ДТП стали столкновения транспортных средств — 78 случаев. На втором месте наезды на пешеходов — 51 случай.