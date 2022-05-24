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Три машины столкнулись в Клинском проезде

Георгий Соланович
Происшествия
Три машины столкнулись в Клинском проезде
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Клинская улица, 4к2 Карта всех событий

ДТП с участием трех автомобилей произошло в Клинском проезде на севере Москвы. Движение не затруднено, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 24 мая.

— В Клинском проезде в районе дома 4, корпус 2, произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновения один из автомобилей перевернулся. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении в Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Днем 23 мая на пересечении улиц Ефремова и Хамовнический Вал под колеса автомобиля Range Rover угодил 10-летний мальчик, который ехал по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.

За рулем иномарки находилась участница конкурса «Мисс Россия — 2015» Мария Тугускина. Девушка заявила, что не увидела школьника, поскольку он неожиданно выскочил, и не успела среагировать.

Известно, что мальчику потребовалась медицинская помощь. Видео ДТП опубликовала пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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