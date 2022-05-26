Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Диетолог Дианова назвала главные отличия эмоционального и физического голода

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Диетолог Дианова назвала главные отличия эмоционального и физического голода
Фото: pixabay.com

Эмоциональный голод может возникнуть независимо от момента последнего приема пищи. Чтобы избежать таких ситуаций, важно соблюдать несколько простых рекомендаций: например, контролировать режим питания и сна. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

По словам эксперта, хороший способ понять, реально ли человек голоден — оценить, сколько времени прошло с момента последнего приема пищи.

— Во-первых, надо проверить, давно ли вы употребляли основную пищу? Нужно проверить режим. Оптимальным режимом для здоровья ЖКТ будет четыре приема пищи: три основных и один правильный перекус. Этого может быть достаточно, — сказала диетолог.

Людям, которые ведут активный образ жизни, может понадобиться больше перекусов, отметила врач. Это обусловлено не высокими затратами энергии, а длинным рабочим периодом. Если интервал в три–четыре часа между приемами пищи соблюдается, то появление чувства голода будет вполне естественным, подчеркнула Дианова.

Своеобразный эмоциональный голод возможен в случае регулярных стрессов, заметила врач.

— Если что-то случилось (на вас накричали, вас бросили, дали якобы невыполнимое задание), то это будет даже не голод, а желание себя немного пожалеть. Если у вас постоянный стресс на работе, то лучше сменить сферу или место работы. У меня есть пациент, который работает на высокострессовой должности. Он «сидит» на большом количестве кофе и ему постоянно хочется сладкого, при этом режим у него был один: вечернее поедание. Недавно у него нашли сразу два камня в желчном пузыре. Теперь он понимает, как важно соблюдать режим и не вестись на эмоции, — рассказала специалист.

Недосып тоже может быть эмоциональной причиной голода, поэтому режим сна также важно соблюдать, уточнила специалист.

К появлению ложного чувства голода может привести несбалансированное питание, предупредила Дианова.

— Есть еще заблуждение у некоторых людей: они думают, что питаются правильно, убирая и простые, и сложные углеводы. Когда человек не просто убирает сахар, но и макароны, крупы, все виды хлеба. Человеку не хватает энергии, потому что нет сложных углеводов, его будет тянуть на сладкое, — заметила врач.

Убирать из рациона шоколадные батончики в случае зависимости не стоит, уверена собеседница «ВМ»: лучше найти им здоровую альтернативу, которая будет нравиться человеку. Например, если человек любит вяленые бананы, он может съесть их после обеда. В результате организм получит что-то сладкое и причин для эмоционального голода не будет, заключила Дианова.

Здоровье Правильное питание Еда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Все мнения
О проекте