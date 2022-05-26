Politico: Попытки США сделать Россию изгоем обречены на провал

Фото: МИД РФ

Попытки Соединенных Штатов низвести Россию до уровня изгоя обречены на провал. К такому выводу пришло американское издание Politico.

В публикации сказано, что для остального мира, кроме США и Европы, спецоперация РФ на Украине — не более чем региональный конфликт. Страны вроде Турции, ЮАР, Бразилии, Индонезии, Мексики и Индии предпочитают отстаивать свои экономические и стратегические интересы. Южная Африка, в свою очередь, считает, что Америка своим навязчивым стремлением расширить НАТО сама обострила кризис, который впоследствии вылился в возникшее противостояние.

Многие страны поставили свои национальные интересы выше призывов Вашингтона изолировать Москву и никаких санкций вводить не стали, сделал вывод автор статьи. Эти государства, в частности, Израиль и Турция, считают, что международные усилия должны сосредоточиться на переговорах по Украине, а спецоперация — не повод изолировать Россию. Они убеждены, что публичное осуждение действий российских властей конца противостоянию не положит, сказано в статье.

20 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все опасения из-за планов Запада на Украину подтвердились. Он заверил, что задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным относительно защиты мирных граждан в Донбассе и недопущения создания в соседнем государстве «прямых угроз безопасности» РФ, будут выполнены.