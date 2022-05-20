Лавров заявил, что все опасения из-за планов Запада на Украину подтвердились

Фото: МИД РФ

Все опасения России относительно планов со стороны Запада в отношении Украины полностью подтвердились. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс- конференции с коллегой из Мали.

— Мы подробно напомнили нашим малийским друзьям сегодня о том, что происходило реально на Украине в течение последних долгих лет, включая восемь лет, когда Украина категорически отказывалась выполнять резолюцию СБ ООН об урегулировании на Донбассе, и объяснили еще раз те причины, по которым мы не имели другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию, в ходе которой, кстати, все наши опасения о том, что Запад пытался сделать из Украины, стопроцентно подтверждаются, — заявил российский министр.

Лавров заверил, что задачи, поставленные президентом России относительно защиты мирных граждан на Донбассе и недопущения создания в соседнем государстве «прямых угроз безопасности» РФ, будут выполнены, пишет РИА Новости.

18 мая Лавров в ходе телефонного разговора с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом призвал организацию воздействовать на Киев, чтобы тот не препятствовал реализации мер, осуществляемых Россией для защиты Донбасса.

До этого Лавров заявил, что последствия от объявленной Западом гибридной войны против России почувствует на себе весь мир. При этом он заверил, что изоляция Москвы не увенчается успехом. По словам министра, сама западная политика по отношению к РФ оказалась грабительской и подрывающей репутацию страны. ЕС жертвует качеством жизни европейцев в угоду интересам Америки и окончательно теряет всякую самостоятельность, заключил Лавров.