Лавров заявил, что последствия гибридной войны против России ощутят все

Фото: МИД РФ

Последствия от объявленной Западом гибридной войны против России ощутит весь мир. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в субботу, 14 мая.

— Коллективный Запад нам объявил тотальную гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько все это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все, без исключения, — сказал министр.

Любые попытки как-либо изолировать Москву обречены на провал, что уже признают многие эксперты, подчеркнул дипломат. Кроме того, сама западная политика по отношению к России оказалась грабительской и подрывающей репутацию страны, отметил он.

ЕС жертвует качеством жизни европейцев в угоду интересам Америки и окончательно теряет всякую самостоятельность, передает слова Лаврова РИА Новости.

До этого заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мировое сообщество после введения антироссийских санкций ожидает череда кризисов, а затем образование нового международного порядка без «бессмысленного западного барахла».

Из-за санкций против России, отметил он, начнутся новые эпидемии, наступит упадок деятельности международных институтов.