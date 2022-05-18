Лавров призвал ВОЗ оказать влияние на Украину в связи с операцией России

Фото: МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом призвал организацию воздействовать на Украину, чтобы та не препятствовала реализации мер, осуществляемых Россией для защиты Донбасса. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

— Лавров подробно изложил действия, предпринимаемые на ежедневной основе в рамках специальной военной операции для облегчения страданий мирных граждан, и призвал ВОЗ воздействовать на киевский режим с тем, чтобы тот не препятствовал реализации предлагаемых с этой целью мер, — говорится в сообщении.

При этом дипломат добавил, что миру стоит избегать политизированных решений, которые способны нести угрозу международному сотрудничеству в сфере здравоохранения, передают «Известия».

До этого Лавров заявил, что последствия от объявленной Западом гибридной войны против России ощутит весь мир. При этом он отметил, что изоляция Москвы не увенчается успехом. По его словам, сама западная политика по отношению к России оказалась грабительской и подрывающей репутацию страны. ЕС жертвует качеством жизни европейцев в угоду интересам Америки и окончательно теряет всякую самостоятельность, заключил министр.

Также глава МИД рассказал о серьезных сомнениях в связи с «безобидным» желанием Украины вступить в ЕС. Дипломат уверен, что Евросоюз идет по следам НАТО.