Лавров заявил о сомнениях Москвы насчет безобидности вступления Украины в ЕС

Фото: МИД РФ

Евросоюз из конструктивной экономической платформы превратился в агрессивного игрока на мировой арене, идущего по следам НАТО и в будущем планирующего выполнять функции придатка Североатлантического альянса. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 13 мая.

— Они (страны ЕС — прим. «ВМ») устремляются ровно по тем следам, которые уже прокладывает НАТО, тем самым подтверждая тенденцию о том, что они с Североатлантическим альянсом сливаются и будут, по сути дела, выполнять функции его придатка, — пояснил Лавров.

В этом ключе, по словам главы МИД РФ, «безобидное» желание Украины вступить в ЕС вызывает серьезные сомнения.

Лавров подчеркнул, что Киев постоянно и публично заявляет, что он готов обрести блоковый и безъядерный статус, однако президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции акцентировал внимание на том, что отказаться от ядерного оружия было бы ошибкой, а стремление республики стать членом ЕС вовсе рознится с заявлениями официального Киева, передает РИА Новости.

10 мая Украина передала ЕС вторую заполненную часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.