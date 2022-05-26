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Фестиваль «Рыбная неделя в Москве» познакомит горожан с мастерством плавания на лодках класса «Дракон»

Георгий Соланович
Город
Фестиваль «Рыбная неделя в Москве» познакомит горожан с мастерством плавания на лодках класса «Дракон»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
Россия, Москва, Гольяновский сквер Карта всех событий

Показательные выступления и мастер-классы по гребле на лодках класса «Дракон» при участии профессиональных и любительских команд пройдут в рамках фестиваля «Рыбная неделя в Москве» на Гольяновском пруду 4 июня. Об этом сообщили в пресс-службе «Московских сезонов» в четверг, 26 мая.

С 10:00 до 11:00 пройдут тренировочные заезды, ознакомление с оборудованием и общение со спортсменами, а в 11:00 начнется специальная программа, в которую войдут показательные заезды профессиональных спортсменов (до 15:00) и гонки для команд, собранных из гостей мероприятия (до 16:00).

— Если в конце часовой программы останется время, гости площадки смогут сесть в лодку со спортсменами, прокатиться или сделать фотографии. В 16:00 — завершение программы, — заключили в пресс-службе.

До этого жителей столичного региона в рамках фестиваля «Рыбная неделя в Москве» пригласили попробовать разнообразные блюда из рыбы и морепродуктов, приготовленные по оригинальным и традиционным рецептам более чем в 500 ресторанах и кафе.

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