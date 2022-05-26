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Здание Кунцевского вокзала в Москве отремонтируют

Араз Салехов
Город
Здание Кунцевского вокзала в Москве отремонтируют
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Алексея Свиридова, 22с1 Карта всех событий

В столице пройдут ремонтные работы на вокзале станции Кунцево. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Сегодня историческое здание вокзала нуждается в ремонте. При первичном осмотре постройки специалисты обнаружили многочисленные отслоения штукатурного и красочного слоев, трещины, коррозию металлических элементов и другие дефекты. Также требуется провести ремонт интерьеров. Сейчас специалисты готовят проект будущих работ, — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

На сегодняшний день в историческом здании вокзала размещены технические железнодорожные службы, для пассажиров работает зал ожидания. Во время проведения ремонтных работ, как уточняется, станцию закрывать не будут. Сам объект расположен по адресу улица Алексея Свиридова, дом 22. Он был построен на рубеже XIX–XX веков (1899–1900) по проекту архитектора Ивана Струкова, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, в городе пройдет капитальный ремонт здания, построенного в 1910 году. Специалисты планируют привести в порядок фасад, крышу и подвальные помещения здания.

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