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Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 26 мая

Араз Салехов
Город
Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 26 мая
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»
Россия, Москва, Садовое кольцо Карта всех событий

В четверг, 26 мая, на некоторых участках столичных дорог в вечернее время суток ожидается затрудненное движение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до восьми баллов, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» отметили, что участки с затрудненным движением транспорта будут встречаться в основном в центре города, на МКАД, ТТК и Садовом кольце.

Также стало известно об ограничении движения транспорта на ряде участков улицы Поляны с 30 мая в связи со строительством инженерных сетей.

Так, движение ограничат на улице Поляны, дом 52, с 30 мая по 28 августа на круглосуточной основе. Помимо этого, с 14 сентября по 10 декабря перекроют движение на улице Поляны от дома 56 до дома 52; с 31 мая по 10 декабря автомобили прекратят движение на улице Поляны в районе дома 75, строение 1.

Помимо этого, с 25 мая стало ограниченным движение транспорта в районе Солдатской и Наличной улиц в связи с проведением строительных работ.

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