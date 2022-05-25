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Движение на ряде участков улицы Поляны ограничат с 30 мая

Араз Салехов
Город
Движение на ряде участков улицы Поляны ограничат с 30 мая
Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, улица Поляны Карта всех событий

Движение транспорта на ряде участков улицы Поляны будет ограничено с 30 мая в связи со строительство инженерных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в среду, 25 мая.

— С 30 мая будет ограничено движение на ряде участков улицы Поляны. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей, — говорится в сообщении.

Движение на ряде участков улицы Поляны ограничат с 30 мая Фото: Telegram / Дептранс.Оперативно

Так, движение ограничат на улице Поляны, дом 52, с 30 мая по 28 августа на круглосуточной основе. Помимо этого, с 14 сентября по 10 декабря перекроют движение на улице Поляны от дома 56 до дома 52; с 31 мая по 10 декабря автомобили прекратят движение с улицы Поляны в районе дома 75, строение 1, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Также стало известно, что с 25 мая в связи с проведением строительных работ движение транспорта ограничат в районе Солдатской и Наличной улиц.

Помимо этого, движение на участке Новорублевской улицы будет ограничено с 25 мая до 29 августа и с 14 сентября до 14 октября в связи со строительством инженерных сетей.

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