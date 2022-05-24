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Движение в районе станции метро «Лефортово» ограничат с 25 мая

Георгий Соланович
Город
Движение в районе станции метро «Лефортово» ограничат с 25 мая
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Наличная улица Карта всех событий

Движение транспорта в районе Солдатской и Наличной улиц будет ограничено с 25 мая в связи с проведением строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 24 мая.

— С 25 мая в районе Солдатской и Наличной улиц ограничат движение, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Движение в районе станции метро «Лефортово» ограничат с 25 мая Фото: Телеграмм-канал Дептранс. Оперативно

До этого сообщалось, что в период с 27 по 28 мая перекроют движение для транспорта на нескольких улицах в центре Москвы в связи с проведением благотворительного забега «Бегущие сердца».

Так, в городе перекроют движение на Москворецкой улице — от Москворецкой набережной до улицы Варварки с 12:00 27 мая до 16:00 28 мая. Также в столице движение ограничат на Большом Москворецком мосту и на площади Васильевский Спуск — с 20:00 27 мая до 16:00 28 мая.

Помимо этого, 24 мая в столице перекроют движение на нескольких улицах. В частности, 24 мая в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню славянской письменности, улицу Ильинку перекроют от Биржевой до Красной площади, а также проезд от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 по Красной площади с 13:00 до 22:00.

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