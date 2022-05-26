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В Meta прокомментировали сообщения устроившего стрельбу в техасской школе

Полина Долганова
В мире
В Meta прокомментировали сообщения устроившего стрельбу в техасской школе
Фото: pixabay.com / F. Muhammad

Представители компании Meta* рассказали, что сообщения техасского стрелка Сальвадора Рамоса на Facebook**, в которых он рассказывает о причинах стрельбы, были личными, их обнаружили после трагедии. Об этом стало известно в четверг, 26 мая.

До этого губернатор штата Техас Грег Эбботт сообщил, что за 30 минут до стрельбы Рамос написал, что хочет убить свою бабушку. Позже он написал, что выстрелил в нее и собирается устроить стрельбу в школе.

— Сообщения, которые описал губернатор Эбботт, были личными текстовыми сообщениями, которые были обнаружены после того, как произошла ужасная трагедия, — рассказал представитель компании Энди Стоун, слова которого приводит РИА Новости.

Во вторник, 24 мая, злоумышленник напал на начальную школу в Техасе. В результате случившегося погиб 21 человек — погибли 18 детей и трое взрослых. Перед тем как отправиться убивать школьников, злоумышленник выстрелил в свою бабушку. Женщина пострадала, но выжила. Ее доставили в больницу в критическом состоянии. Преступника ликвидировали сотрудники правоохранительных органов.

*Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.

**Facebook — соцсеть признана в РФ экстремистской.

Техас место трагедии стрельба
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