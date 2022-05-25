Число жертв убийцы в техасской школе выросло до 21 человека

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Число жертв убийцы, который напал во вторник, 24 мая, на начальную школу в Техасе, увеличилось до 21 человека. Об этом сообщил сенатор штата Роланд Гутьеррес.

Он уточнил, что погибли 18 детей и трое взрослых, сообщает телеканал CNN.

Перед тем, как отправиться убивать школьников, злоумышленник выстрелил в свою бабушку. Женщина пострадала, но выжила. Ее доставили в больницу в критическом состоянии.

Ранее губернатор штата Техас Грег Эбботт сообщил о гибели 14 учеников начальной школы и учителя. Также он рассказал, что преступника ликвидировали сотрудники правоохранительных органов.