При стрельбе в Техасе погибли 14 учеников начальной школы и учитель

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Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт во вторник, 24 мая, сообщил о гибели 14 учеников начальной школы и учителя в Ювалде.

Также он рассказал, что преступника ликвидировали сотрудники правоохранительных органов. В убийце опознали 18-летнего местного жителя, который был вооружен пистолетом и, возможно, винтовкой, передает РИА Новости.

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Ранее сообщалось о двух погибших и 13 пострадавших при стрельбе.