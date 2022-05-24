Два ребенка погибли в результате стрельбы в начальной школе в Техасе

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Два ребенка погибли, более десяти школьников получили ранения в результате стрельбы в начальной школе в американском городе Ювалд (штат Техас). Об этом сообщил во вторник, 24 мая, телеканал ABC.

Уточняется, что медицинская помощь оказывается 13 школьникам, двое из них были перевезены в больницу в городе Сан-Антонио. Также пулевое ранение получил 45-летний взрослый.

Преступник, устроивший стрельбу, пытался забаррикадироваться в здании, но в настоящее время полицейским его уже удалось задержать. Мотивы стрелка пока не известны.

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15 мая президент США Джо Байден призвал бороться с расовым экстремизмом после стрельбы в Буффало. Он поблагодарил сотрудников полиции и выразил соболезнования семьям погибших граждан.