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Два ребенка погибли в результате стрельбы в начальной школе в Техасе

Юлия Курганова
В мире
Два ребенка погибли в результате стрельбы в начальной школе в Техасе
Фото: twitter.com/haleyhughey

Два ребенка погибли, более десяти школьников получили ранения в результате стрельбы в начальной школе в американском городе Ювалд (штат Техас). Об этом сообщил во вторник, 24 мая, телеканал ABC.

Уточняется, что медицинская помощь оказывается 13 школьникам, двое из них были перевезены в больницу в городе Сан-Антонио. Также пулевое ранение получил 45-летний взрослый.

Преступник, устроивший стрельбу, пытался забаррикадироваться в здании, но в настоящее время полицейским его уже удалось задержать. Мотивы стрелка пока не известны.

Видео: Telegram-канал Mach

15 мая президент США Джо Байден призвал бороться с расовым экстремизмом после стрельбы в Буффало. Он поблагодарил сотрудников полиции и выразил соболезнования семьям погибших граждан.

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