«Перегнул палку!»: Шаляпин назвал Галкина переоцененным

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Российский певец Прохор Шаляпин назвал шоумена Максима Галкина переоцененным. По его мнению, артист слишком часто появлялся на передачах и шоу, из-за чего не давал дорогу молодым.

— Максим немножко перегнул палку. Я считаю, что Максима Галкина в России переоценили. Не может один, пусть и талантливый, молодой, харизматичный ведущий вести столько проектов один. Он же не один в России живет, здесь огромное количество талантливых людей. Нельзя одному человеку давать все по праву каких-то связей. Нигде в мире такого нет, — рассказал он.

При этом Шаляпин заявил, что «никого не осуждает». Он отметил, что волновался бы не меньше других артистов, если бы имел большие суммы на зарубежных счетах, которые можно потерять, сообщает Пятый канал.

Также певец раскритиковал старшую коллегу Ларису Долину после новости о создании артистами Российской музыкальной ассоциации. При этом он считает минимальной помощь певице Юлии Началовой, с которой Долина была довольно близка.

Напомним, что Шаляпин выступил против идеи создания Российской музыкальной ассоциации. По его словам, подобная инициатива мало что изменит.