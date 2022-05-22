Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Это старье ничего не изменит»: Шаляпин раскритиковал создание Российской музыкальной ассоциации

Юлия Курганова
Общество
«Это старье ничего не изменит»: Шаляпин раскритиковал создание Российской музыкальной ассоциации
Фото: Youtube / Любовь Терлецкая

Певец Прохор Шаляпин негативно отозвался об идее создания Российской музыкальной ассоциации. Он считает, что мысли о культуре прозвучали правильные, вот только отечественным знаменитостям артист давно не верит.

Шаляпин отметил, что некоторые сейчас пытаются сделать хорошую мину при плохой игре. Он не понимает, где они были раньше — такие разумные и справедливые.

— А раньше они и сами с удовольствием и за хорошие деньги уничтожали эту самую отечественную эстраду и топтали эту самую культуру. Ломились на то же Евровидение и перекрывали дорогу молодым. Все они одним миром мазаны. Я лично не верю сейчас ни одному из них. Это старье ничего на самом деле не изменит, — написал певец в своем Telegram-канале.

19 мая сообщалось, что звезды российской эстрады решили создать Российскую музыкальную ассоциацию, которая объединит всех, кто выступает против отмены русской культуры в мире.

Прохор Шаляпин Музыка критика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Все мнения
О проекте