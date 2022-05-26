Сомнолог объяснила связь бессонницы и переедания

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На сон человека влияет множество факторов. Один из них — питание. Переедание, большое количество кофеина и многое другое приводит к увеличению риска бессонницы. А это, в свою очередь, ведет к новому перееданию. Такое мнение выразила невролог-сомнолог Елена Царева.

— Бессонная ночь вызывает желание поесть чего-то вредного в вечернее время. Не утром, когда гормон кортизол должен быть высокий, чтобы мы проснулись, а именно к вечеру — пик смещается и заставляет нас есть мучное, жирное и сладкое, — сказала она.

По словам специалиста, к поздним ужинам склонны «совы». Также они больше подвержены гипертонии, набору лишнего веса и бессоннице.

Царева отметила, что существует и синдром «ночной еды». Он проявляется поздним вечером, когда человек принимает больше 25 процентов дневного рациона. Чаще всего он связан с вынужденными условиями или стрессом.

Царева добавила, что если после нормального сна прием пищи вызывает сильную сонливость, следует обратиться к врачу. По мнению сомнолога, это может быть признаком инсулинорезистентности. Помимо этого, такой же эффект наблюдается у людей с депрессией и стрессом, передает Пятый канал.

Невролог Светлана Вешникова перечислила причины болей в шее после сна. По ее словам это может быть связано со множеством вещей: от неправильно подобранного матраса до генетической предрасположенности.