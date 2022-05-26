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Сергунина: В Москве с 6 июня можно будет подать заявку на грант для организаторов делового и молодежного туризма

Александр Афонин
Город
Сергунина: В Москве с 6 июня можно будет подать заявку на грант для организаторов делового и молодежного туризма
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

С 6 июня организаторы конференций, конгрессов, форумов и деловых встреч, которые будут проходить в столице с 20 июня по 1 ноября этого года, смогут подать заявку на грант. Об этом в четверг, 26 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Заявочная кампания продлится месяц — с 6 июня по 7 июля. Максимальный размер гранта — 10 миллионов рублей. Сумма будет зависеть от количества участников конкретного мероприятия, — сказала она.

Заммэра добавила, что на грант могут претендовать предприниматели и юридические лица, которые проводят конференции, форумы, а также организаторы научных, спортивных, культурных и патриотических мероприятий для молодежи.

Одним из критериев является участие не менее 100 человек. Из них минимум 20 процентов должны размещаться в столичных гостиницах.

Размер выплат зависит от количества участников. Например, для мероприятий с запланированной численностью от 100 человек грант составит не более трех миллионов рублей. Если запланировано более тысячи участников, то выплата составит уже до 10 миллионов рублей.

Отмечается, что заявка будет предоставляться в письменном виде вместе с пакетом необходимых документов. Она должна быть отправлена не позднее, чем за две недели до мероприятия.

После предоставления ее рассмотрит экспертная комиссия. Затем в течение 20 дней после проведения мероприятия организатору необходимо предоставить отчетные документы.

Со списком документов и формами заявки можно ознакомиться на портале проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства города Москвы.

До этого Наталья Сергунина сообщила, что свыше 2,8 тысячи заявок было подано на соискание грантов мэра Москвы в сфере культуры. Участниками мероприятия станут более 230 ансамблей и 70 оркестров.

предоставление грантов Наталья Сергунина Туризм
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