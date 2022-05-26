Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве проходят обыски у сотрудников ФИРО РАНХиГС в свете новых подробностей по делу экс-замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой, обвиняемой в крупном мошенничестве. Об этом в четверг, 26 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника «ВМ», обыски проводят у сотрудников учреждения, поскольку следствие считает, что в нем Ракова устраивала на работу фиктивных работников.

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Следователи также провели обыски у бывшего генерального директора ФИРО Максима Дулинова, его заместителя Эвелины Алиевой и экс-сотрудницы института Ольги Родионовой.

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В начале февраля стало известно, что глава научной лаборатории РАНХиГС Наталья Корниенко, тоже объявленная в розыск по делу Раковой, могла уехать за границу, воспользовавшись помощью ректора указанного вуза Владимира Мау.