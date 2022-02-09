Появились подробности дела объявленной в розыск главы научной лаборатории РАНХиГС

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Глава научной лаборатории РАНХиГС Наталья Корниенко, объявленная в розыск по делу экс-замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой, могла уехать за границу, воспользовавшись помощью ректора указанного вуза Владимира Мау. Об этом в среду, 9 февраля, «Вечерней Москве» сообщил информированный источник.

По словам собеседника «ВМ», Корниенко допросили в качестве свидетеля по делу Раковой в октябре прошлого года. Следователи предполагали, что она участвовала в «распиле» бюджета РАНХиГС, обналичивая деньги.

Причем, как отмечает источник, созданное Корниенко ИП неоднократно привлекалось для вывода средств для ректора «Шанинки» Сергея Зуева (проходит обвиняемым по делу Раковой — прим. «ВМ») и ректора РАНХиГС Владимира Мау. Так, зарегистрированное Корниенко ИП получило контракт от «Шанинки» на 10 миллионов, от Института экономической политики (ИЭП) имени Гайдара — на 14 миллионов (Мау работал в ИЭП в 1990-х, а ныне является директором оргкомитета Гайдаровского форума — прим. «ВМ»).

Собеседник «ВМ» утверждает, что на допросе Марина Ракова заявила, что Мау якобы помог Корниенко «сбежать за границу».

17 января Корниенко заочно предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере», а 21 января объявили в федеральный розыск.

До этого «ВМ» сообщала, что правоохранители объявили в федеральный розыск главу исследовательской лаборатории РАНХиГС Наталью Корниенко. После допроса в октябре прошлого года она уехала в Кишинев.

В 1998 году Наталья Корниенко окончила юридический факультет МГУ имени Ломоносова. В 1990-е годы она участвовала в ряде международных проектов, курируемых Всемирным банком и Агентством США по международному развитию (USAID). Также она принимала участие в научных исследованиях российских институтов.

Дело Раковой

Марина Ракова обвиняется по уголовной статьей «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, Ракова проводила махинации с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Документы были оформлены в 2019 году. Находясь на посту заместителя министра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Примечательно, что эти деньги были предназначены для госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего».

В октябре 2021 года октября стало известно о задержании Марины Раковой. В тот же день суд арестовал ее гражданского мужа Артура Стеценко. Позже Ракову арестовали до 6 марта 2022 года.

В ноябре стало известно, что в деле Раковой появился новый эпизод. Следователи подозревают некоторых обвиняемых в фиктивном трудоустройстве людей в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Еще одно обвинение Раковой предъявили 2 декабря. По версии правоохранителей, Ракова фиктивно трудоустроила Стеценко в ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». В общей сложности в качестве заработной платы и ежемесячных премий Стеценко было перечислено более 9 миллионов рублей.